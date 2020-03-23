السعودية اليوم / موريتانيا تعيد فتح معبرها الحدودي مع مالي



نواكشوط 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020 م

أعادت موريتانيا اليوم فتح معبرها الحدودي مع مالي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إغلاقه ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت مصادر رسمية موريتانية أن المعبر أعيد فتحه اليوم بناء على تقدير بخطأ قرار إغلاقه أمس.

وانتشرت في موريتانيا مطالب بإغلاق المعابر الحدودية مع دول الجوار لوقف وصول قادمين من مناطق موبوءة، بعد أن حول عدد من العائدين من أوروبا رحلاتهم إلى السنغال ومالي بعد إغلاق موريتانيا لأجوائها.

وأغلقت موريتانيا أمس حدودها مع السنغال، وأوقفت حركة العبارة التي تنقل المسافرين على ضفتي نهر السنغال.

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04:39ت م

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