السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين : أمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول حكيم ويبين مدى حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بصحة وسلامة المواطن والمقيم



مكة المكرمة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

قال معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إثر صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمنع التجول ابتداء من يوم غد الاثنين ، ولمدة (21) يوما : " إن قيادتنا الحكيمة -حفظها الله- تقوم بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ الأنفس.

وأضاف : " أن ذلك أتى موافقاً للمقاصد الشرعية التي جعلت في مقدمة أصولها الحفاظ على النفس وتأكيد بضرورة تجنب كل ما يؤدي للإضرار بالذات أو المجتمع".

وسأل الشيخ السديس الله تعالى أن يزيل الغم والهم وأن يبعد الأمراض والشرور عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع ، وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على ما يقومون به من جهود مباركة في سبيل الخروج من هذه الأزمة معافين بإذن الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

// انتهى //

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