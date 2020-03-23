السعودية اليوم / مصرع 3 سجناء جراء أعمال شغب في سجن بأوغندا



كمبالا 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020 م

لقي ما لا يقل عن ثلاثة سجناء مصرعهم وأصيب ستة آخرون, إثر وقوع أعمال شغب أمس في سجن بمنطقة أروا شمال غرب أوغندا.

ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم مصلحة السجون الأوغندية فرانك باين، أن مصادمات عنيفة وقعت بعد أن تم إطلاق الرصاص على سجين حاول تسلق محيط السجن للهرب منه.

وأضاف قائلا: "كان هناك هروب جماعي ل 23 سجينا. وقتل ثلاثة بالرصاص خلال ذلك وأصيب ستة آخرون وأعيد القبض على ثمانية. لم يتم تسجيل إصابات بين الموظفين ولم يفقد أي سلاح".

وأكد المتحدث أن قوات الأمن المشتركة تمكنت من قمع أعمال الشغب في أعقاب الاشتباكات وأن الوضع عاد إلى طبيعته والبحث عن الفارين مستمر.

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02:26ت م

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