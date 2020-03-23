عاجل.. خادم الحرمين يعلن حظر التجول 21 يوم

الإثنين 23 مارس 2020

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، بفرض حظر تجول جزئي في عموم المملكة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.



ويتضمن الأمر الملكي حظر تجول جزئيًا، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء اليوم الإثنين.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمر الملكي للجهات المعنية تضمن حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال الفترة المقبلة، خاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه.

وبحسب الأمر الملكي، فيستثنى من حظر التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات.

من جانبها، تتخذ وزارة الداخلية السعودية ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كل الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.