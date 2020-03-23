شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تصدر قائمة بمقدمي الخدمات البريدية وخدمات التوصيل المرخصين والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قائمة بمقدمي الخدمات البريدية المرخصين بالإضافة إلى قائمة أخرى بشركات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها؛ حماية لحقوق كافة المستفيدين. ودعت المستفيدين إلى التعامل فقط مع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين لديها، وشركات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها وفق القائمة المنشورة في موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa فقط.

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