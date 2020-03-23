شكرا لقرائتكم خبر عن «إلزم بيتك» بـ 6 لغات لتوعية المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

في إطار المبادرات التوعوية التي تطلقها وزارة الصحة، ترجمت الوزارة عبارة "إلزم بينك" بست لغات تمثل اللغات الرئيسية المهمة المتداولة بالمملكة من قبل المقيمين والسياح، وترجمت العبارة الى اللغة الإنجليزية، واوردو، والهندية، والبنغالية، و‏الإندونيسية إضافة إلى اللغة العربية.

وتجاوبت جهات عدة تمثل منظومة الطاقة في المملكة، وستبدأ بإطلاق الرسائل التوعوية من حساباتها الرسمية بعد اعتمادها من وزارة الصحة.

وإيماناً بدورها الوطني، واكبت "لتبقى صحتنا" الفيروس العالمي الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بـ"جائحة 2020"، وستعمل على تجهيز المواد، ونشرها في حسابات "لتبقى"، وتوحيد الحسابات لكل من وزارة الطاقة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركات: أرامكو، وسابك، والسعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، حيث تقوم جميعها بدعم الرسائل.