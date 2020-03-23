شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ورؤساء الدوائر بالجبيل: اهتمام بكل من يعيش على أرض المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أشاد محافظ الجبيل عبدالله العسكر، بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الموجهة لإخوانه وأخواته وأبنائه وبناته المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد المباركة، والتي تناولت جهود واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- في مواجهة جائحة كورونا.

وقال العسكر: توجيهات الملك -أيده الله-، تمثل نهجا واضحا، لكافة قطاعات الدولة في التعامل مع هذه المرحلة، وتؤكد قوة المملكة في مواجهة هذه الظروف التي يشهدها العالم جراء هذا الوباء، وتسخير كافة جهودها للحد من انتشاره

» فخر كبير

وقال رئيس بلدية الجبيل م. فيصل الدويش: نفخر بالاهتمام غير المستغرب من قيادتنا الرشيدة، ‏التي همها الأول مواطنيها في الداخل والخارج، فسخرت كل إمكاناتها المادية والبشرية داخل حدود الوطن وخارجه من أجل أن يكون كل سعودي بأمان، لذلك وبكل فخر نقول السعودية عظمى.

Advertisements

» شفافية متناهية

وقال مدير مستشفى الجبيل العام سعد الدوسري: جاء خطاب الملك شفافا عندما قال «عهدتم مني الصراحة، لذلك نحن والعالم أجمع نمر بمرحلة صعبة»، فهذه دلالة على جدية الموضوع، وأنه يجب على كل شخص منا استشعار المسؤولية التي تقع على عاتقه، وأن يكون مدركا لحجم خطر هذا الوباء لأجل أهلك ووطنك مما يوجب اتباع النصائح والإرشادات والتزام المنزل.

» ‏كلمة تاريخية

وقال رئيس المجلس البلدي في الجبيل فهد المسحل: كلمة مطمئنة باتخاذ كافة التدابير بعد التوكل على الله وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين، كما أنها كانت في غاية الشفافية والصراحة، فلنتعاون جميعا في مساعدة الجهات الصحية والأمنية في جهودها في مواجهة هذا الوباء.