شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو النعيرية: تزيد التلاحم والقوة في ظروف استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

نوَّه محافظ النعيرية إبراهيم الخريف بأن كلمة خادم الحرمين الشريفين حملت معاني اليقين والعمل بالأسباب والصبر وقوة العزيمة وعلو الإحساس بالمسؤولية، وهو ما يعكس نهج ولاة أمورنا -حفظهم الله- المستمد من الإيمان بالله سبحانه والتوكل عليه، مؤكدا أنها ستكون أساسا ومنهاج عمل لكل قطاعات الدولة في هذه المرحلة وعلى مدار الساعة.

» توجيهات مهمة

وقال رئيس مركز القرعاء سعود الدويش غطت الكلمة كافة الجوانب، وكل ما جاء فيها مهم، ويجب الالتزام بتوجيهاتها الرسمية، وأن تكون محط اهتمامنا جميعا لنتجاوز أي أزمة مهما عظمت بإذن الله.

» عمق العلاقة

وقال رئيس بلدية المحافظة م. نايف الرجباني: تعد في هذا التوقيت الحاسم والحساس انعكاسا لاهتمامه البالغ -حفظه الله- بهذه الأزمة وبمواطني البلاد والمقيمين، فضلا عما تحمله من مصارحة للشعب، وهو ما يعكس ما عرف عن مليكنا من صدق ووضوح وحكمة.

Advertisements

» كلمة ضافية

وأشار مدير مكتب التعليم سرور الحربي إلى أن هذه الكلمة هي حديث الوالد لأبنائه وهو الحريص على سلامة أهل بلاده من مواطنين ومقيمين، لافتا إلى أنها كلمة ضافية ووافية ساهمت في طمأنة المواطنين والمقيمين على مواجهة الوباء المنتشر في العالم، وأثنى فيها على تعاون الجميع وجهود القطاعات الحكومية والصحية خصوصا.

» جهود جليلة

واعتبر مدير مستشفى النعيرية العام حمد القحطاني ما جاء في الكلمة تثمينا لجهود الجهات الحكومية، وخاصة العاملين في القطاع الصحي وشكره لهم -حفظه الله-، تقديرا لما يقدمونه من جهود جليلة في الحفاظ على صحة المواطن والمقيم.