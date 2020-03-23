شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص ساعات العمل في سوق الخضار بالدمام ونقل نصف المباسط والان نبدء بالتفاصيل

وجه أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير بتقليص ساعات العمل بسوق الخضار المركزي بالدمام إلى الساعة 8:30 مساء بدلًا من 11 مساء، وكذلك تكثيف الجولات الرقابية على السوق ومضاعفة عدد المراقبين الصحيين، خلال فترة العمل بالسوق، ونقل 50 % من المباسط من مظلة 4 إلى مظلة 3 للتباعد بين بعضها؛ لضمان عدم الازدحام للمتسوقين، إضافة إلى نقل مظلة الخضار الورقية إلى مظلة أخرى، وترك مسافة تتراوح بين 6-8 أمتار بين المباسط.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها م. الجبير، أمس، بسوق الخضار المركزي، التي شملت أسواق التجزئة والجملة والورقيات داخل السوق، يرافقه وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل، والوكيل المساعد للشؤون البلدية محمد الصفيان، ورئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، ومدير إدارة الأسواق د. فريد المغلوث، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم لحماية المتسوقين والباعة لمواجهة الحد من انتشار فيروس «كورونا» في السوق. وجاءت الجولة للتأكد من توافر المعروض من الخضار والفواكه، والتزام الباعة بالأسعار المحددة، وكذلك الاهتمام بحفظ الخضار والفواكه بطريقة سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية، إضافة إلى التأكد من التزام جميع العاملين في السوق من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة الشخصية.

والتقى م. الجبير بعدد من المتسوقين والباعة لمعرفة آرائهم ومستوى رضاهم عن مستوى النظافة في السوق، مؤكدا على جميع الباعة بضرورة رفع مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، التي اتخذتها الأمانة، حرصا على سلامتهم وسلامة الصحة العامة للمتسوقين، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية داخل السوق، كما زار م. الجبير مختبر الأغذية المتنقل اطلع خلالها على الخطوات والإجراءات، التي يقوم بها المختبر للاطمئنان على سلامة الخضار والفواكه والورقيات وأخذ عينات عشوائية قبل عرضها في السوق، حيث استمع إلى شرح مفصل من القائمين على المختبر عن الخطوات والإجراءات المتبعة لفحص كل الأغذية، وضمن الجولة قام م. الجبير بتوزيع عدد من المجموعات، التي تحتوي على معقم وقفاز وكمّام، على كل المتسوقين، بصفة مجانية، التي تأتي ضمن مبادرة أمانة المنطقة الشرقية في زيادة الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

من جانبه، ذكر م. الجبير أن الأمانة اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وكل مراكز التسوق والمنشآت الغذائية، وكذلك الأماكن في كل أرجاء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك في إطار المواجهة والحد من انتشار فيروس «كورونا»، التي تضمنت: رش حاويات النفايات بالمبيدات الحشرية وأماكن تجمعها وتطهيرها يومياً، وكذلك توفير مختبر الأغذية المتنقل، وذلك لأخذ عينات عشوائية لجميع الخضراوات والفواكه والورقيات وفحصها للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، وتنظيف وتطهير جميع المداخل المؤدية للسوق والشوارع والأرصفة الداخلية للسوق، وتنظيف وتطهير المباسط والمظلات والأرضيات داخل السوق يوميا، وإلزام جميع عمالة المستثمر الخاص للتحميل والتنزيل وجميع العاملين بالمباسط بلبس القفازات والكمامات والمعقمات وغسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار عبر ملصقات توعوية وإرشادية عند مداخل السوق.