اخبار السعوديه

خطوات وقائية في مسالخ الأحساء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات وقائية في مسالخ الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

عززت أمانة محافظة الأحساء جهودها لرفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للعاملين في مسالخها الثلاثة: «المسلخ الرئيسي، مسلخ مدينة العمران، ومسلخ مدينة العيون»، بمتابعة وإشراف اللجان التنفيذية. ويأتي ذلك امتدادا لخطط الأمانة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا في مرافقها العامة.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل إلى أن وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة، قامت بالتوجيه والتأكيد على العاملين والقائمين بتشغيل المسالخ وفق خطوات تتضمن «الالتزام بارتداء أغطية الجهاز التنفسي» الكمامات، والقفازات وغطاء الرأس، وضرورة غسل وتنظيف الأيدي بالمعقمات ومواد التطهير كل نصف ساعة لمدة 30 ثانية وفق الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، تأمين المعقمات في أرجاء المسالخ بما يشمل القسم الخاص بالمواطنين والمتعهدين ومواقع الذبح، التأكيد على تعقيم أدوات الذبح بصفة مستمرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطوات وقائية في مسالخ الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا