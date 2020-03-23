شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات وقائية في مسالخ الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

عززت أمانة محافظة الأحساء جهودها لرفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للعاملين في مسالخها الثلاثة: «المسلخ الرئيسي، مسلخ مدينة العمران، ومسلخ مدينة العيون»، بمتابعة وإشراف اللجان التنفيذية. ويأتي ذلك امتدادا لخطط الأمانة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا في مرافقها العامة.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل إلى أن وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة، قامت بالتوجيه والتأكيد على العاملين والقائمين بتشغيل المسالخ وفق خطوات تتضمن «الالتزام بارتداء أغطية الجهاز التنفسي» الكمامات، والقفازات وغطاء الرأس، وضرورة غسل وتنظيف الأيدي بالمعقمات ومواد التطهير كل نصف ساعة لمدة 30 ثانية وفق الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، تأمين المعقمات في أرجاء المسالخ بما يشمل القسم الخاص بالمواطنين والمتعهدين ومواقع الذبح، التأكيد على تعقيم أدوات الذبح بصفة مستمرة.