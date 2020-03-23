شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات منع انتشار «كورونا» وراء تراجع الطلب على الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار سمك الصافي في تعاملات أمس بنسبة 25 % بالمقارنة مع المستويات السعرية في الأسبوع الماضي، فيما حافظت مختلف الأسماك الممتازة على القيمة السوقية للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال متعاملون في سوق الأسماك بالقطيف، إن وفرة سمك الصافي ساهمت في تراجع قيمته إلى 900 ريال مقابل 1200 ريال للثلاجة 32 كغم خلال الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن الرياح الشديدة التي تسيطر على أجواء المنطقة الشرقية خلال الفترة الحالية ستنعكس بصورة مباشرة على القيمة السوقية لمختلف أصناف الأسماك.

وذكر محمد المحيشي «متعامل»، أن الإجراءات التي اتخذتها بلدية القطيف خلال الأسبوع الماضي بتقليص ساعات العمل في سوق الأسماك للتجزئة، ساهمت في تراجع إجمالي الزبائن بالقياس للفترة الماضية، مضيفا إن حالة الوعي الكبيرة لمنع انتشار فيروس كورونا تمثل أحد الأسباب وراء انخفاض عدد الزبائن خلال الفترة الحالية، كما أن الحديث عن مستقبل الأسعار في ظل الأوضاع الراهنة من الصعوبة بمكان، حيث إن الأسماك متوافرة ولم يحدث نقص كبير في المعروض خلال الأسبوعين الماضيين.

بدوره، أوضح علي ظاهر «متعامل»، أن الرياح الشديدة التي تسيطر على أجواء المنطقة الشرقية تمثل أحد الأسباب وراء تراجع المعروض في الأسواق، لافتا إلى أن غالبية المراكب تفضل البقاء قبالة المرافئ؛ لتفادي التعرض للأخطار في عرض البحر، كما أن المعروض خلال تعاملات أمس «الأحد» كبير وليس هناك نقص كبير في مختلف أصناف الأسماك الممتازة، مضيفا إن الإجراءات المتخذة للحماية من انتشار فيروس كورونا ساهمت في تراجع الطلب على الأسماك؛ نظرا للالتزام بالتعليمات وعدم التجمع في الأماكن العامة.

وأشار منير التاريخ «متعامل»، إلى أن سعر سمك الصافي انخفض بنسبة 25 % خلال تعاملات الأسبوع الجاري بالمقارنة مع القيمة السوقية في الأسبوع الماضي، مرجعا ذلك لوفرة المعروض بالقياس إلى الأسبوع الماضي، رافضا التكهن بمستقبل الأسعار، لكن من المرجح ارتفاع السعر على خلفية الرياح الشديدة المسيطرة على أجواء المنطقة الشرقية، مما يسهم في حدوث فجوة بين العرض والطلب، مبينا أن غالبية الأسماك الممتازة حافظت على أسعارها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يبلغ سعر الهامور الصغير 900 ريال للمن «16 كغم»، والهامور الوسط 600 ريال للمن، والهامور الكبير 400 ريال للمن، وسعر الكنعد يبلغ 750 ريالا للمن، والعندق الصغير 250 ريالا للمن والكبير 450 ريالا للمن.