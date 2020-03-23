شكرا لقرائتكم خبر عن 119 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أنه تم تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، في المملكة، منها 7 حالات رصدت ارتبطت بالسفر ومعزولة صحيًا منذ القدوم للمملكة، و72 حالة من الجنسية التركية، معزولين صحيا في أحد الفنادق بمكة المكرمة، كانت قد اكتشفت مبكرًا أثناء التقصي الوبائي لحالة سابقة أعلن عنها قبل أسبوع قادمة من تركيا، وجميعهم بدون أعراض، وبقية الحالات، وعددهم 40 حالة، فهم حالات مخالطة مجتمعية لحالات سابقة، اكتسبوا العدوى في مناسبات واجتماعات أو ملتقيات عائلية.

» توزيع الحالات

وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن والمحافظات التالية: «مكة المكرمة 72، و‏الرياض 34، والقطيف 4، والأحساء 3، والخبر 3، والقصيم 1، والظهران 1، والدمام 1»، وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات في المملكة 511، تعافى منهم 18 حالة، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات.

» سعوديون وأجانب

فيما بلغ إجمالي السعوديين 278، وغير السعوديين 241 حالة، وجميعها حالات بالغين، باستثناء 17 حالة لأطفال، فيما بلغت الفحوص المخبرية المتقدمة 23 ألف فحص، جميعها لحالات ظهرت سليمة، باستثناء ما تم إعلانه من حالات مؤكدة، وهي 511 حالة فقط.

» استفسارات واستشارات

وتجاوز عدد الاستفسارات والاستشارات على مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد 280 ألفًا.

» الوضع العالمي

وأضاف د. العبدالعالي، في مؤتمر صحفي، أمس، إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس «كورونا» الجديد «COVID -19» حول العالم، بلغ أكثر من 312 ألف حالة، وعدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من 93 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 13400 حالة.

» توصيات وإرشادات

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وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الجميع، بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يومًا.

تقييم ذاتي

وجدد التوصية بالاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، على التطبيق الذكي «موعد» الذي تقدمه وزارة الصحة لكافة المواطنين والمقيمين، موضحًا أن عدد المستفيدين من الخدمة حتى الآن بلغ 60 ألف شخص.

» مصادر موثوقة

وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، والحذر من الشائعات، حاثًا كل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة، التواصل على الرقم 937 على مدار الساعة.

» لجنة متابعة

واجتمعت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس «كورونا»، أمس، برئاسة وزير الصحة د. توفيق الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

» تقارير وتطورات

واطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، مستعرضة الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة.