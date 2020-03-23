شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إيوائية للنازحين بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إيوائية للنازحين من الجوف إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، شملت 150 خيمة و600 بطانية و300 بساط، استفاد منها 150 أسرة نازحة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

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