شكرا لقرائتكم خبر عن «مجتمع واعي» للتوعية بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وتتضمن خطة الحملة تكوين فريق تطوعي متمرس ومدرب على التعامل مع الأزمات الصحية، يشمل ممارسين صحيين من أطباء وممرضين وإداريين؛ لتقديم حزمة من الخدمات الوقائية وخلق فرص تطوعية احترافية لاستقطاب المتطوعين، بالإضافة لإبراز جهود المتطوعين والقطاعات ذات العلاقة، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع بشكل عام. وأوضحت الوزارة أنها حددت شروطا لا بد من توافرها لدى المتطوع، وهي اللياقة البدنية وسلامته من أي أمراض مزمنة أو تنفسية أو مناعية، وعدم سفر المتطوع خارج المملكة أو احتكاكه مع المصابين خلال الأسبوعين الماضيين من التطوع، بالإضافة إلى كونه متخصصا في المجال الصحي، أو متخرجا من إحدى الكليات الصحية، وألا يتعارض وقت تطوعه مع عمله الأساسي.
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