شكرا لقرائتكم خبر عن 13169 مستفيدا من الخدمات الصحية بالخوخة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 12 إلى 18 مارس الجاري بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. واستفاد من الخدمات الطبية 13169 مراجعا. وراجع قسم الرعاية التكاملية 3,006 مستفيدين، وعيادة التحصين 20 فردا، وعيادة الجراحة والتضميد 239 فردا، وعيادة الولادة 10 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 884 فردا، وقسم الإحالة الطبية 2 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 214 مريضا، وقسم التغذية العلاجية 78 حالة، وقسم الرعاية الصحية 1,317 مريضا. كما أجري الفحص المخبري لـ 4,067 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 4,183 مريضا، واستقبل قسم التنويم 17 مستفيدا، وراجع قسم تخطيط القلب 4 حالات، وعيادة نقل الدم 12 مستفيدا.

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