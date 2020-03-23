شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يدعو الباحثين عن عمل للاستفادة من «طاقات» والان نبدء بالتفاصيل

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، الباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب المنشآت، إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لبوابة العمل الوطنية «طاقات»، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا «COVID-19». وتشتمل البوابة الوطنية للعمل «طاقات» على مسارات دعم التأهيل والتدريب؛ لتمكين القوى البشرية في سوق العمل. وتتيح بوابة «طاقات» لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهداف منشآتهم. وتضم البوابة مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تتضمن آليات التسجيل، وإدارة السيرة الذاتية، وإدارة التقديم على الفرص الوظيفية، وإدارة الاستفادة من البرامج، وإدارة خدمات العملاء، وإدارة خدمات التدريب، وآليات المواءمة الإلكترونية، وإدارة قنوات التوظيف.

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