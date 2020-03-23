شكرا لقرائتكم خبر عن نزع 2257 لغما حوثيا من اليمن في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثالث من مارس 2020، من انتزاع 2،257 لغما، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و321 لغما مضادة للدبابات، و1،930 ذخيرة غير متفجرة، و2 عبوة ناسفة. وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 154،240 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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