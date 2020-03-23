شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الأحساء: لفتة أبوية تؤكد الترابط بين القيادة والمواطن والان نبدء بالتفاصيل

ذكر أمين الأحساء م. عادل الملحم أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- اتسمت بالمضامين الشاملة والمعالم الواضحة، كما بثّت الطمأنينة لمستقبل وطننا في هذا الظرف العصيب الذي يشهده العالم أجمع من انتشار فيروس كورونا، مع تأكيده - أيده الله - على أن المملكة قوية في مواجهة الشدائد في ظل التلاحم والترابط بين القيادة والشعب.

» رسالة واضحة

واعتبر مدير الشؤون الصحية عبدالحميد العمير كلمة خادم الحرمين الشريفين وسام شرف على جبين جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، وهي دعم وحافز كبير لبذل المزيد من الجهد لما فيه أمن وسلامة مجتمعنا الكريم.

» ‪ منهج أبوة

وأشاد مدير التعليم بالمحافظة حمد العيسى بمضامين كلمة خادم الحرمين، التي رسمت منهج الأبوة والشفافية والطمأنينة والرعاية الكريمة، وتهدف إلى صحة وسلامة المواطن والمقيم، مؤكدًا - أيده الله - أن «الإنسان أولوية» وبالعزيمة تهزم الشدائد.‬

» حديث صريح

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وقال رئيس المجلس البلدي د. أحمد البوعلي: من جميل ما قاله -رعاه الله - إننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان، حيث إن الشعب لديه أولوية.. وهذا نابع من ‏حرصه الدائم على تحقيق أعلى مستويات الرعاية للمواطنين والمقيمين.

‏ » دعم كبير

وذكر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالأحساء د. خالد الملا أن كلمة الملك -حفظه الله - تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على توفير أقصى الإمكانات وبذل كل الجهود، وتدعم العاملين في المجال الطبي وتحفز لبذل المزيد لما فيه أمن وسلامة هذا الوطن.

» بددت القلق

وقالت عضو المجلس البلدي معصومة العبدالرضا: حملت رسالة خادم الحرمين مضامين التعامل مع أزمة كورونا من خلال تسخير كافة إمكانيات الدولة لتوفير أعلى مستويات الرعاية.