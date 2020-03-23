شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون بالشرقية: كلمة الملك تحمل رسائل طمأنة للجميع والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون في الشرقية إن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للمواطنين والمقيمين تعكس رسالة طمأنة للجميع حول الإجراءات التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا المستجد. وأشار المسؤولون إلى عدد من المضامين التي تضمنتها الكلمة، وعلى رأسها تركيز خادم الحرمين الشريفين على أن صحة الإنسان وسلامته على رأس الأولويات، وحرص الدولة كذلك على بذل كل إمكاناتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

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