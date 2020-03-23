محمد بن مسعود - الدمام - أطلقتها استجابة لتوجيهات الجهات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا نشرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقطع فيديو لإحدى الفرق الميدانية وهي تسهم عبر مكبرات الصوت في توعية الناس بالبقاء في المنازل ضمن حملتها‫ "وليسعك بيتك". وتفصيلاً، أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة "وليسعك بيتك"، وهي حملة توعوية، تطلقها الرئاسة العامة، وتستهدف التوعية بأهمية الجلوس في المنزل، وعدم الخروج منه إلا للضرورة استجابة للتوجيهات التي تطالب بها الجهات الصحية المختصة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك مساهمة من الرئاسة العامة في هذا الواجب الشرعي والوطني.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 02:03 AM أطلقتها استجابة لتوجيهات الجهات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا Advertisements بالفيديو.. "الهيئة" تدعو الناس للبقاء بمنازلهم ضمن حملتها ‫"وليسعك بيتك" بالفيديو.. "الهيئة" تدعو الناس للبقاء بمنازلهم ضمن حملتها ‫"وليسعك بيتك" نشرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقطع فيديو لإحدى الفرق الميدانية وهي تسهم عبر مكبرات الصوت في توعية الناس بالبقاء في المنازل ضمن حملتها‫ "وليسعك بيتك". وتفصيلاً، أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة "وليسعك بيتك"، وهي حملة توعوية، تطلقها الرئاسة العامة، وتستهدف التوعية بأهمية الجلوس في المنزل، وعدم الخروج منه إلا للضرورة استجابة للتوجيهات التي تطالب بها الجهات الصحية المختصة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك مساهمة من الرئاسة العامة في هذا الواجب الشرعي والوطني. الكلمات المفتاحية

، بالفيديو.. "الهيئة" تدعو الناس للبقاء بمنازلهم ضمن حملتها ‫"وليسعك بيتك" ،

المصدر : الخليج 365

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