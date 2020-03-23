محمد بن مسعود - الدمام - خادم الحرمين الشريفين يصدر أمره بمنع التجول للحد من انتشار فيروسكورونا الجديد ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء يوم الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م. بأمر الملك.. حظر التجول من 7 مساء الى 6 صباحاً للحد من تفشي كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-23 خادم الحرمين الشريفين يصدر أمره بمنع التجول للحد من انتشار فيروسكورونا الجديد ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء يوم الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م. 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 01:56 AM Advertisements اخر تعديل 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 02:02 AM خادم الحرمين الشريفين يصدر أمره بمنع التجول للحد من انتشار فيروسكورونا الجديد ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء يوم الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م. ، بأمر الملك.. حظر التجول من 7 مساء الى 6 صباحاً للحد من تفشي كورونا ،

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