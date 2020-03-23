، بالفيديو.. أطباء سعوديون خاطبوا المواطنين والمقيمين بأهمية البقاء في البيت ،

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"لأننا نحبكم، ونحب بلدنا الذي نخاف عليه، ابقَ في بيتك".. بهذه الجملة التوعوية الهادفة، وعبر مقطع فيديو قصير، خاطب أطباء سعوديون المواطنين والمقيمين بأهمية البقاء في البيت حفاظًا على سلامة الجميع.
وتضمَّن الفيديو الذي شارك فيه أكثر من 30 استشاريًّا وطبيبًا أهمية الالتزام بالبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة لتعزيز سلامة أمننا الصحي في الوطن، وأنه يجب علينا أن نكون كلنا مسؤولين.. وقالوا: "من أجلنا، ومن أجل من تحب، خليك بالبيت، وتجنب التجمعات وعدم المصافحة وغسل اليدين لمدة 40 ثانية، واستخدم المعقم أثناء الخروج والدخول إلى المنزل، ولا تنشر الشائعات، واجعل مصدرك وزارة الصحة 937".
بالفيديو.. أطباء سعوديون خاطبوا المواطنين والمقيمين بأهمية البقاء في البيتهادي العصيمي الخليج 365 2020-03-23
"لأننا نحبكم، ونحب بلدنا الذي نخاف عليه، ابقَ في بيتك".. بهذه الجملة التوعوية الهادفة، وعبر مقطع فيديو قصير، خاطب أطباء سعوديون المواطنين والمقيمين بأهمية البقاء في البيت حفاظًا على سلامة الجميع.
وتضمَّن الفيديو الذي شارك فيه أكثر من 30 استشاريًّا وطبيبًا أهمية الالتزام بالبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة لتعزيز سلامة أمننا الصحي في الوطن، وأنه يجب علينا أن نكون كلنا مسؤولين.. وقالوا: "من أجلنا، ومن أجل من تحب، خليك بالبيت، وتجنب التجمعات وعدم المصافحة وغسل اليدين لمدة 40 ثانية، واستخدم المعقم أثناء الخروج والدخول إلى المنزل، ولا تنشر الشائعات، واجعل مصدرك وزارة الصحة 937".
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:25 AM
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
02:02 AM
أكثر من 30 استشاريًّا شدَّدوا على أهمية الالتزام حفاظًا على سلامة الجميع
"لأننا نحبكم، ونحب بلدنا الذي نخاف عليه، ابقَ في بيتك".. بهذه الجملة التوعوية الهادفة، وعبر مقطع فيديو قصير، خاطب أطباء سعوديون المواطنين والمقيمين بأهمية البقاء في البيت حفاظًا على سلامة الجميع.
وتضمَّن الفيديو الذي شارك فيه أكثر من 30 استشاريًّا وطبيبًا أهمية الالتزام بالبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة لتعزيز سلامة أمننا الصحي في الوطن، وأنه يجب علينا أن نكون كلنا مسؤولين.. وقالوا: "من أجلنا، ومن أجل من تحب، خليك بالبيت، وتجنب التجمعات وعدم المصافحة وغسل اليدين لمدة 40 ثانية، واستخدم المعقم أثناء الخروج والدخول إلى المنزل، ولا تنشر الشائعات، واجعل مصدرك وزارة الصحة 937".
، بالفيديو.. أطباء سعوديون خاطبوا المواطنين والمقيمين بأهمية البقاء في البيت ،
المصدر : الخليج 365
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