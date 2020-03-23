بمنافذ المملكة كافة.. استمرار استقبال سفن البضائع وفق الإجراءات الوقائية لـ«كورونا»

أعلنت كلٌّ من الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للجمارك، استمرار العمل في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية في المملكة؛ لاستقبال سفن الحاويات والبضائع على مدار الساعة.
وعبر بيان نشره الحساب الرسمي لـ«الجمارك» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت إلى أن ذلك سيتم وفق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية التي تُطبقها المملكة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
واتخذت الجهتان كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم مرافق الموانئ والجمارك وتزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية الوقائية لتيسير تدفق السلع والخدمات لمدن المملكة كافة بكل سلامة وأمان.
وأهابت الهيئتان بالتجار وأصحاب البضائع والوكلاء باتباع الإرشادات الصحية المتبعة في المملكة حرصًا على سلامة الجميع.
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