الجهات الأمنية بالطائف تُطيح بمقيم بصق على عملات معدنية

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن إلقاء الجهات الأمنية بالطائف القبض على مقيم من جنسية عربية «أبكم» استهزأ بالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونشر المقيم، مقطع فيديو مصورًا وهو داخل مركبة يرتدي كمامة، بعدها قام بنزع الكمامة غير مبالٍ بها. ليخرج كيسًا من النقود المعدنية، ويتعمد البصق عليها .

وأضافت المصادر أن المقيم يعمل في محل بيع الدجاج المبرد والبيض .

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الوافدبن العرب وهو يوثق لحظة وضع لعابه على النقود المعدنية غير مبالٍ بجميع القرارات الاستباقية لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد COVID-19.

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ومن جهة أخرى أكد المغردون أن المقطع لوافد من إحدى الجنسيات الأجنبية، والذي يعمل في أحد المحلات بمحافظة الطائف.

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