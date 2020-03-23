عاجل-النيابة: القبض على من قام بالبصق على نقود معدنية

وأكد المصدر عن مباشرة إجراءات التحقيق معه ومثوله أمام الدائرة المختصة التي أمرت بتوقيفه بعد استجوابه وتعريفه بكافة الحقوق النظامية المكفولة له. وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالصحة العامة، أو تعكير صفو الإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية للوقاية من فايروس كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة المجتمع.
وأضاف بأن كل من يقوم بهذه التصرفات هو تحت طائلة المساءلة الجزائية، طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.
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