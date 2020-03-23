عاجل-النيابة: القبض على من قام بالبصق على نقود معدنية

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد لديها بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص أثناء قيادته لمركبته بتصرفات مريبة وهو يبصق على نقود معدنية يحملها معه داخل كيس بلاستيكي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد وجهت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادتين (15 - 17) من نظام الإجراءات الجزائية والقبض على المتهم المذكور، وتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر عن مباشرة إجراءات التحقيق معه ومثوله أمام الدائرة المختصة التي أمرت بتوقيفه بعد استجوابه وتعريفه بكافة الحقوق النظامية المكفولة له. وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالصحة العامة، أو تعكير صفو الإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية للوقاية من فايروس كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة المجتمع.

وأضاف بأن كل من يقوم بهذه التصرفات هو تحت طائلة المساءلة الجزائية، طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.