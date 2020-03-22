السعودية اليوم / صحة الباحة تطلق مبادرة التوعية والفحص البصري للمنافذ ‎البرية بالمنطقة للحد من انتشار كورونا



الباحة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

أطلقت المديرية العام للشؤون الصحية بمنطقة الباحة من خلال قطاعاتها الصحية في المنطقة مبادرة التوعية والفحص البصري التي تستهدف منافذ ‎منطقة الباحة البرية للتأكد من سلامة العابرين منها مع الإفصاح عن أماكن وتاريخ تواجدهم للحد من انتشار فيروس ‎

من جهة أخرى أشاد مدير التواصل والعلاقات العامة والناطق الإعلامي بصحة الباحة ماجد بن علي الشطي بتفاعل المواطنين في المنطقة بتجاوبهم في إعادة جدولة المواعيد في مستشفيات المنطقة من خلال أرقام أعلن عنها في وسائل التواصل المختلفة, حيث بدأت مستشفيات المنطقة هذا اليوم شبه خالية, علماً أنه حُدد موعد الزيارة للمرضى المنومين في مستشفيات المنطقة لمدة ساعة واحدة وايقافها تماماً في كل من مستشفى الملك فهد بالباحة, ومستشفى الأمير مشاري في إطار الحفاظ على سلامة المرضى والزوار لهذه المستشفيات, كما بدأت مستشفيات ومراكز المنطقة الصحية في تطبيق مبادرة إيصال العلاج لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم للبقاء على المريض في منزله وإيصال الخدمة له.

// انتهى //

22:21ت م

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الباحة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأطلقت المديرية العام للشؤون الصحية بمنطقة الباحة من خلال قطاعاتها الصحية في المنطقة مبادرة التوعية والفحص البصري التي تستهدف منافذ ‎منطقة الباحة البرية للتأكد من سلامة العابرين منها مع الإفصاح عن أماكن وتاريخ تواجدهم للحد من انتشار فيروس ‎ كورونا الجديد حيث بدأت جميع الفرق في أخذ المؤشرات الحيوية للعابرين من خلال هذه المنافذ وتوزيع النشرات التوعوية عن المرض وطرق الوقاية منه.من جهة أخرى أشاد مدير التواصل والعلاقات العامة والناطق الإعلامي بصحة الباحة ماجد بن علي الشطي بتفاعل المواطنين في المنطقة بتجاوبهم في إعادة جدولة المواعيد في مستشفيات المنطقة من خلال أرقام أعلن عنها في وسائل التواصل المختلفة, حيث بدأت مستشفيات المنطقة هذا اليوم شبه خالية, علماً أنه حُدد موعد الزيارة للمرضى المنومين في مستشفيات المنطقة لمدة ساعة واحدة وايقافها تماماً في كل من مستشفى الملك فهد بالباحة, ومستشفى الأمير مشاري في إطار الحفاظ على سلامة المرضى والزوار لهذه المستشفيات, كما بدأت مستشفيات ومراكز المنطقة الصحية في تطبيق مبادرة إيصال العلاج لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم للبقاء على المريض في منزله وإيصال الخدمة له.// انتهى //22:21ت م0146

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.