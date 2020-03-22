السعودية اليوم / المستشارة الألمانية تخضع لحجر صحي بعد مخالطة طبيب مصاب بفيروس كورونا



فرانكفورت 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

أعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أنها ستخضع لحجر صحي بعد مخالطة طبيب جاءت نتائج فحوصاته إيجابية لفيروس

وقال المتحدث إن ميركل ستواصل العمل من المنزل وستخضع لفحوصات متكررة خلال الأيام القليلة المقبلة.

// انتهى //

22:03ت م

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فرانكفورت 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أنها ستخضع لحجر صحي بعد مخالطة طبيب جاءت نتائج فحوصاته إيجابية لفيروس كورونا وقال المتحدث إن ميركل ستواصل العمل من المنزل وستخضع لفحوصات متكررة خلال الأيام القليلة المقبلة.// انتهى //22:03ت م0142

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