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جلسات مباشرة وتفاعلية في مكافحة العدوى والتطوع الصحي عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت المنصة الوطنية للتدريب الالكتروني «دروب»، التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن تقديم جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية، خلال الأسبوع الحالي، في المهارات الإدارية والتقنية للعمل عن بعد ومكافحة العدوى والتطوع الصحي، وذلك عبر الموقع الالكتروني للمنصة على الرابط doroob.sa، كما ستتم جدولة جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية للأسابيع المقبلة.

ودعا الصندوق أفراد المجتمع إلى المشاركة والاستفادة من تلك الجلسات التدريبية، في استغلال أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، والتي تأتي تضامنا مع ما تقدمه حكومة المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من حس المسؤولية لدى «هدف» تجاه المجتمع.

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وتقدم المنصة بدءا من اليوم عند الـ11 صباحا، جلسة تدريبية مباشرة في كل يوم، حيث يقدم مدير عام تطوير برامج التدريب في «هدف» محمد الشويعر اليوم جلسة تدريبية مباشرة بعنوان «المهارات الإدارية للعمل عن بعد»، فيما يقدم غدا المهندس عمر العمر جلسة تدريبية مباشرة بعنوان «المهارات التقنية للعمل عن بعد»، كما يقدم في اليوم نفسه استشاري طب الأسرة أستاذ التعليم الطبي رئيس مجلس إدارة جمعية التطوع الصحية (أثر) الدكتور خالد آل عبدالرحمن جلسة تدريبية مباشرة بعنوان «مهارات التطوع الصحي».

وفي مساء الأربعاء يقدم استشاري الأسرة وعضو مجلس إدارة جمعية التطوع الصحية (أثر) جلسة تدريبية مباشرة بعنوان «إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا».

وسيعلن عن الجلسات التدريبية للأسبوع المقبل في حينه عبر حساب تويتر لمنصة دروب DoroobSA، كما أن المنصة تقدم 164 برنامجا وجلسة تدريبية عن بعد، في عدد من التخصصات.

أهداف الدورات