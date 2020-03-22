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20 برنامجا تدريبيا عن بعد بتعليم الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة

فتحت إدارة تعليم منطقة الباحة أمس باب التسجيل في 20 برنامجا تدريبيا خصصت منها 9 برامج للبنين و11 برنامجا للبنات يتم التسجيل فيها عبر المنصات الالكترونية المباشرة، والتي تمكنهم كذلك من الحصول على شهادات إتمام الدورات في ختامها.

ونفذت برامج التدريب عن بعد للبنين والبنات التي تنفذها إدارة التدريب والابتعاث للبنين والبنات بالإدارة، بهدف استمرار تنفيذ خطط الإدارة نحو التنمية المهنية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والموظفين الإداريين والموظفات عبر وسائط وتقنيات تدريب متنوعة وتفاعلية، بما يجعل التدريب أكثر مرونة، ويتغلب على العوائق الزمانية والمكانية، ويتيح مزيدا من الفرص التدريبية للمستفيدين، ويوفر مساحة أكبر في التواصل مع المدربين.

وأكد مدير تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني أن التطوير المهني في العملية التعليمية بصفة مستمرة هو الأداة الأولى في تطوير الممارسات التعليمية وزيادة كفاءة النظام التعليمي، وذلك من خلال تقديم مجموعة اختيارية متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والموظفين الإداريين والموظفات وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية والمهام الموكلة لهم، في بيئات تعلم تفاعلية داعمة لاستثمار مثل هذه الأوقات تمكن المستهدفين من منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة من حضور البرامج التطويرية في أي مدينة ومحافظة داخل المملكة.