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تقليص ساعات العمل في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير بتقليص ساعات العمل في سوق الخضار المركزي بالدمام إلى الساعة 8:30 بدلا من 11 مساء، وكذلك تكثيف الجولات الرقابية على السوق ومضاعفة عدد المراقبين الصحيين، خلال فترة العمل بالسوق، ونقل 50 من المباسط من مظلة 4 إلى مظلة 3 للتباعد بين بعضهم لضمان عدم الازدحام للمتسوقين، إضافة إلى أنه تم أيضا نقل مظلة الخضار الورقية إلى مظلة أخرى، وترك مسافة تتراوح بين 6-8 أمتار بين المباسط.

وأكد المهندس فهد الجبير خلال زيارته التفقدية للسوق أمس أن الأمانة حريصة على التأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الأمانة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وشملت الجولة أسواق التجزئة والجملة والورقيات داخل السوق، بهدف التأكد من توفر المعروض من الخضار والفواكه في السوق، والتزام الباعة بالأسعار المحددة، والاهتمام بحفظ الخضار والفواكه بطريقة سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم لحماية المتسوقين والباعة لمواجهة الحد من انتشار فيروس «كورونا « في السوق.

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والتقى الأمين خلال الزيارة بمتسوقين وباعة لمعرفة آرائهم ومستوى رضاهم عن مستوى النظافة في السوق، مؤكدا على جميع الباعة على ضرورة رفع مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، التي اتخذتها الأمانة.

كما زار الجبير مختبر الأغذية المتنقل، حيث اطلع على خطوات وإجراءات المختبر على الخضار والفواكه والورقيات وأخذ عينات عشوائية قبل عرضها في السوق للتأكد من سلامتها للاستهلاك.

وأوضح أن الأمانة اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، ومراكز التسوق والمنشآت الغذائية بجميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، ذلك في إطار مواجهة والحد من انتشار فيروس «كورونا»، والتي تضمنت رش حاويات النفايات بالمبيدات الحشرية وأماكن تجمعها وتطهيرها يوميا، وتوفير مختبر الأغذية المتنقل، وأخذ عينات عشوائية لجميع الخضراوات والفواكه والورقيات وفحصها للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أنه يتم تنظيف وتطهير جميع المداخل المؤدية للسوق والشوارع والأرصفة الداخلية للسوق، وتنظيف وتطهير المباسط والمظلات والأرضيات داخل السوق يوميا، وإلزام جميع عمالة المستثمر الخاص للتحميل والتنزيل وجميع العاملين بالمباسط بلبس القفازات والكمامات والمعقمات وغسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار عبر ملصقات توعوية وإرشادية عند مداخل السوق.