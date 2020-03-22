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13 إجراء تجعل الحجر الصحي المنزلي مثمرا وممتعا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

في ظل استجابة الأغلبية من المواطنين والمقيمين للحجر الصحي المنزلي، حدد مختصون إجراءات وتدابير لا بد من اتخاذها حتى تكون البيئة المنزلية صحية من الناحية النفسية، وحتى لا يتسبب تواجد أفراد العائلة معا طوال الوقت في توتر ومشاحنات، ولا سيما في الأماكن الضيقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الأخصائيين الاجتماعيين الدكتور عبدالرحمن الخراشي لـ «مكة» أنه يجب على الأب والأم التعامل مع العزل المنزلي على أنه مرحلة للتقارب الأسري وفرصة لإعادة الانسجام من خلال تعاون كلا الزوجين في تفهم المرحلة، وأن يكونا قدوة للأبناء في المنزل من خلال تعاونهما وتفهم أنها مرحلة مهمة للحفاظ على سلامتهما وسلامة أبنائهما وما تحمله من صعوبات قد تتمثل في:

اقتصادية نتيجة الانقطاع عن العمل، وخاصة لأولئك الذين يعتمدون في دخلهم على العمل الحر اليومي بالتالي فإن الأب والأم سيكونان أكثر توترا.

كثرة انتشار الإشاعات يزيد من حالات الهلع عند أفراد الأسرة والخوف من الإصابة بالمرض.

الطلاب: يجب أن يعلموا أنها مرحلة موقتة وليست إجازة وعليهم مواصلة تعليمهم بمتابعة دروسهم والاستعداد لها. تحديد أوقات النوم لكافة أفراد الأسرة والحفاظ على النظام الأسري توزيع بعض المهام المنزلية لمساعدة الأم والأب في نظافة المنزل وخلق المنافسة بين الأبناء تصميم برامج ثقافية تحتوي على مسابقات وجوائز بسيطة ويشارك فيها جميع أفراد الأسرة إشراك الأبناء في دورات الأون لاين المجانية وهناك كثير من المواقع التي تقدمها، ومنها: Udemy، دروب، رواق، سديم، وغيرها من المواقع التي يمكن الاستفادة منها، مثل البرمجة أو تعلم اللغة الإنجليزية العزل الصحي لا يعني الانقطاع التام عن الأهل والأقارب، بل يمكن التواصل معهم وتطمينهم بأنك وأفراد أسرتك بخير وتخبرهم عن تجاربك وإنجازات أبنائك خلال هذه الفترة يمكن تخصيص وقت للقراءة المفيدة لموضوع يكون مشتركا في الاهتمام بين جميع أفرد الأسرة، ويمكن ذلك بأكثر من طريقة، مثل أن يكلف أحد الأبناء بقراءة مقاطع من الكتاب ومناقشتها مع باقي أفراد الأسرة بشكل جماعي بما يكسبهم المعلومات المفيدة تخصيص وقت لمشاهدة التلفاز وتصفح الإنترنت ولكن يجب أن يراعي الوالدان ألا يكون ذلك طاغيا على باقي أنشطة الأسرة، إذ إن ذلك يشجع على الكسل وعدم الحركة مشاركة الأم في المطبخ ومساعدتها في توزيع جدول الطبخ، ويمكن أن يكون ذلك من خلال المنافسة بين الأب والأم على أفضل طبخة ويكون الأبناء الحكم، شريطة أن يكون في جو يسوده المرح ولا يخلق نوعا من الشحناء حصة رياضة يقودها الأب في المنزل ويشاركه الأبناء في التنفيذ لبعض التمارين الرياضية التي تساعد على المحافظة على صحة الجسم وقوته العمل عبر منصات العمل الحر لتعويض مما قد تفقده الأسرة من دخل من خلال تقديم الخدمات التي تستطيع الأسرة تنفيذها، مثل منصات بحر ومستقل وخمسات يجب أن يساهم الأب والأم في توعية الأبناء بعدم الانسياق خلف أي إشاعة وطمأنتهم بأنهم سيكونون بخير طالما هم يلتزمون بتعليمات السلامة التي أوصت بتنفيذها وزارة الصحة ضبط النفس والبعد عن المشاحنات والتركيز على صغائر الأمور، وعدم تحميل كل طرف الآخر ما لا يطيق من الطلبات أو الأوامر، وهذا سيكون جيدا لتماسك الأسرة

لا بد من تعاون جميع الموجودين بالمنزل لوضع برنامج أسري يشغل وقت فراغهم بما يفيد، وعلى سبيل المثال: