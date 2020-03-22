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20 قناة تعليمية تنقل المدرسة الافتراضية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تفقد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس بحضور وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، مركز إنتاج محتوى المدرسة الافتراضية بمدينة الرياض الذي يخدم 6 ملايين طالب وطالبة عن بعد على مستوى المملكة خلال مدة تعليق الدراسة.

واستمع الوزراء في البداية إلى موجز عن مكونات وخدمات المدرسة الافتراضية من خلال فيلم وثائقي يحكي قصة التعليم عن بعد في التعليم العام (قناة عين، ورابط قناة عين على اليوتيوب، وبوابة عين الإثرائية، وبوابة المستقبل، ومنظومة التعليم الموحدة)، والعمليات التربوية التي تتم بجهود المعلمين والمعلمات والمشرفين في إعداد المحتوى التعليمي للحصص اليومية وفق الخطة الدراسية، ونقلها مباشرة من خلال 20 قناة من قنوات عين التعليمية، كما استمعوا إلى إحصائيات وأرقام التعليم عن بعد في التعليم العام والجامعي منذ قرار تعليق الدراسة.

واشتملت الجولة على الفصول الدراسية، مطلعين على شرح عدد من المعلمين والمعلمات للدروس، وطريقة إيصال المحتوى التعليمي مباشرة إلى جميع طلاب وطالبات التعليم العام في المملكة من خلال استوديوهات بث مصممة وفق أعلى مستوى من الخدمات الفنية والتقنيات المساندة.

وأوضح وزير التعليم أنه بعد 10 ساعات من إعلان تعليق الدراسة تحولت الوزارة من نظام تعليمي يعتمد على حضور الطلاب إلى نظام تعليمي آخر يعتمد على خيار التعليم عن بعد، مؤكدا أن هذا التحول لم يكن سهلا، ولكن استطاعت الوزارة في ساعات أن تخدم 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام.

وأضاف «كان هدفنا تحقيق مصلحة الطالب والطالبة، وعدم توقف رحلتهم التعليمية ليوم واحد»، مشيرا إلى أن جميع الجهود أثمرت اليوم عن وجود المدرسة الافتراضية التي تتيح خيارات متعددة للطلاب والطالبات في أي وقت وفي أي مكان، سواء في قناة عين أو رابط القناة على اليوتيوب أو بوابة عين أو بوابة المستقبل أو منظومة التعليم الموحدة.

وأوضح آل الشيخ أن الطلاب والطالبات في الجامعات كانوا كذلك في رحلة علمية عن بعد مع أساتذتهم، ويتفاعلون معهم، ويؤدون اختباراتهم وتكاليف موادهم، مبينا أن الوزارة استطاعت في هذه المرحلة تحقيق أرقاما غير مسبوقة في التعليم عن بعد.

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وفي ختام كلمته قدم الشكر للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، كما قدم الشكر لوزير الإعلام المكلف ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات على دعمهما لجهود الوزارة في التعليم عن بعد، مثمنا حضورهما ومشاركتهما مع فريق التعليم خلال هذه المرحلة.

كما أشاد الدكتور ماجد القصبي بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على المدرسة الافتراضية بدعم وتوجيهات من وزير التعليم، وكذلك جهود المعلمين والمعلمات وتفانيهم لإيصال رسالة التعليم دون توقف، مؤكدا على دور كل أم وأب في دعمهم أبنائهم وبناتهم لمواصلة دراستهم عن بعد. وأشار إلى أن أزمة كورونا أوجدت فريقا متحدا قادرا على تحقيق منجز تعليمي نفتخر به.

عقب ذلك قال المهندس عبدالله السواحة «بدعم وتوجيهات القيادة فإن البنية الرقمية في المملكة متينة، ونسبة وصول الإنترنت تجاوزت 94 %، وهذه الأرقام تأتي مدعومة بشبكة من الألياف البصرية»، مضيفا «رأينا كيف أن القطاع غير الربحي والقطاع الخاص يعمل يدا بيد مع الجهات الحكومية في ظل رؤية خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة دقيقة من ولي العهد، حيث أطلقنا مبادرة (كلنا عطاء) وفرنا من خلالها شرائح بيانات مجانية للطلاب والطالبات».

وأشار إلى أنه إذا كان هناك جنود في القطاع الأمني والقطاع الصحي يسهرون على حماية أبناء وبنات هذا الوطن والمقيمين على أرضه، فإننا نتقدم بالشكر نيابة عن كل بيت وولي أمر لجنود التعليم الذين يعملون ليل نهار لتسليح وبناء أجيال المستقبل بالمعرفة والوعي.

أبرز الجهود المبذولة

التعليم:

منصات وبرامج تقنية« لخدمة 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام

1.6مليون طالب في التعليم الجامعي

الاتصالات وتقنية المعلومات:

94 % نسبة وصول الإنترنت

100 ألف شريحة بيانات مجانية للطلاب والطالبات

30 ألف جهاز لوحي لاستفادة الطلاب والطالبات من الخدمات الرقمية

3.5 ملايين منزل تربطها شبكة ألياف بصرية

رفع الطاقة الاستيعابية من خلال: