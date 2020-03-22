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أمير نجران: لا تهاون مع مخالفي الإجراءات الوقائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران

شدد أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز على التعامل بكل حزم وشدة وقوة ضد المخالفين للإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المعنية في إطار الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وثمن أثناء مشاهدته في مكتبه بديوان الإمارة أمس عرضا مرئيا لجهود أمانة المنطقة الوقائية في مواجهة الفيروس، قدمه أمينها المهندس حمد بن عيبان، حيث اطلع على إجراءات إغلاق المتنزهات والحدائق العامة، وتكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي، والرقابة الميدانية، والجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمواجهة هذه الجائحة بالمنطقة، معربا عن فخر الجميع بالتضحيات التي يقدمونها من أجل سلامة وصحة المواطن والمقيم.

من جهته أوضح أمين المنطقة أنه جرى تعقيم 2013 موقعا، منذ بداية تنفيذ الخطة الاحترازية، من خلال طاقة بشرية بلغت 582 عاملا في الرقابة والإصحاح البيئي، و1217 في النظافة، وبطاقة آلية تبلغ 526 آلية، فيما جرى تنفيذ جولات رقابية وصلت إلى 1711 جولة، وأخرى للإصحاح البيئي بلغت 1295 جولة.