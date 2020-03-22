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برامج التطوير المهني عن بعد في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ تبوك

للأسبوع الثاني، تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تنفيذ برامج التطوير المهني التعليمي ضمن خطة البرامج التدريبية عن بعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر منصة زوم.

وبين مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم تبوك أمين غليلة أن البرامج المقدمة في التدريب عن بعد تشتمل على 4 برامج، وهي التقويم البديل وقيادة التغيير وقيادة التميز المدرسي وتقويم التعلم (مهارات متنوعة)، منوها بدور المعلم المحوري في العملية التعليمية وحاجته الماسة للتدريب والتطوير بشكل مستمر ليسهم في تجويد نواتج التعليم والتأثير داخل الميدان التعليمي.

من جانبها أوضحت مديرة التدريب والابتعاث (بنات) الدكتورة نور البلوي أن البرامج المنفذة تشمل 5 برامج تدريبية ضمن خطة التطوير المهني لشاغلات الوظائف التعليمية، هي إضاءات في الأمن السيبراني والنزاهة الوظيفية (معاير ومؤشرات وتحديات) والخصائص والمفاهيم لمعلمات تعليم الكبار وتصميم بيئة عمل إيجابية والاختبارات الدولية.