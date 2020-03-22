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تدريب تفاعلي لـ252 كادرا بتعليم المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ المدينة المنورة بدأت أمس في إدارة تعليم المدينة المنورة المرحلة الأولى من خطة »التدريب التفاعلي» الموجهة لقادة وقائدات المدارس للتدريب على استخدام منظومة التعليم الموحدة. وبلغ عدد المستفيدين في اليوم الأول للخطة التي تنظمها إدارة تقنية المعلومات بإدارة التعليم 252 كادرا من قادة وقائدات المدارس من خلال 8 برامج تدريبية افتراضية.



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