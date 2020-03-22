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رفع سجاد الحرمين الشريفين للوقاية من كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة عمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى رفع السجاد من الحرمين الشريفين، وذلك في إطار جهودها وخططها الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأشارت الرئاسة إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصا منها على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز.



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