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الأمم المتحدة ترحب بالوقف الإنساني للقتال بليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الأمم المتحدة

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاستجابات الإيجابية من قبل الأطراف الليبية بشأن الدعوات إلى وقف إنساني موقت لإطلاق النار.

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وأعربت البعثة عن أملها في أن يوقف الطرفان القتال على الفور، على جميع الجبهات، للسماح للسلطات الصحية الوطنية والشركاء الصحيين بالاستجابة للتهديد المحتمل من (كـوفيد 19) في البلاد.

ودعت جميع الأطراف إلى توحيد قواها والعمل معا وتوجيه سلطاتها ومواردها لدعم الليبيين والسلطات المحلية بغرض تحسين الاستعدادات لمحاربة هذا الوباء ومنع العواقب الوخيمة.

وقالت البعثة إن ذلك يشمل السماح بوصول المساعدات الإنسانية والسلع والمواد الغذائية دون عوائق، وكذلك السماح لمنظمة الصحة العالمية وشركاء القطاع الصحي بالعمل دون عوائق.