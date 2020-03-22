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اتصال مرئي مجاني لأنشطة أكاديمية التخصصات الصحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بهدف دعم استمرار الأنشطة الأكاديمية عن بعد لبرامج الدراسات العليا الصحية، أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مبادرة لتوفير تطبيقات الاتصال المرئي مجانا. وأوضحت الهيئة أن هذا التوجه يأتي للتسهيل على المتدربين وأيضا لضمان عدم تأثرهم من الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: https://bit.ly/2UrStfx.

يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اتخذت إجراءات وقائية، منها إيقاف الاختبارات والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة اتباعا للإجراءات الصحية، فيما قدمت خدمة لممارسيها من خلال التواصل الهاتفي والالكتروني لإنجاز تعاملاتهم وتسهيل إجراءاتهم في الهيئة في ظل هذه الظروف.