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يكثف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فمنذُ بداية توجيهات الجهات المختصة بتطبيق إجراءات مواجهة فايروس كورونا بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران عبدالله محمد الدوسري.
ومن بين هذه الإجراءات منع الزيارات الخارجية لنزلاء الدور الإيوائية والاكتفاء بالتواصل الهاتفي في أوقات معينة ـ استحداث نقاط فرز وتعقيم للموظفين والعاملين بالدور الإيوائية يتم المرور بها قبل بداية كل فترة عمل ـ تجهيز غرف عزل بالدور الإيوائية ـ إجراء الفحص وتوفير المعقمات والكمامات لجميع المتعاملين مباشرة مع النزلاءـ متابعة تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خدمات الوزارة حيث يتم تنفيذها من قبل الموظفين المختصين عن بعد.
جاء ذلك بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقه لتنفيذ عدد من المحاضرات التوعوية وطرق الوقاية والتعقيم في مقار العمل بجميع الإدارات التابعة للفرع.
يشار إلى أن كل هذه الإجراءات تأتي من الفرع لحماية النزلاء وذويهم والعاملين بخدمة النزلاء.
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 10:04 PM
تضمنت منع الزيارات الخارجية لنزلاء الدور الإيوائية وتعقيم العاملين"الموارد البشرية" بنجران يكثف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
يكثف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فمنذُ بداية توجيهات الجهات المختصة بتطبيق إجراءات مواجهة فايروس كورونا بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران عبدالله محمد الدوسري.
ومن بين هذه الإجراءات منع الزيارات الخارجية لنزلاء الدور الإيوائية والاكتفاء بالتواصل الهاتفي في أوقات معينة ـ استحداث نقاط فرز وتعقيم للموظفين والعاملين بالدور الإيوائية يتم المرور بها قبل بداية كل فترة عمل ـ تجهيز غرف عزل بالدور الإيوائية ـ إجراء الفحص وتوفير المعقمات والكمامات لجميع المتعاملين مباشرة مع النزلاءـ متابعة تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خدمات الوزارة حيث يتم تنفيذها من قبل الموظفين المختصين عن بعد.
جاء ذلك بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقه لتنفيذ عدد من المحاضرات التوعوية وطرق الوقاية والتعقيم في مقار العمل بجميع الإدارات التابعة للفرع.
يشار إلى أن كل هذه الإجراءات تأتي من الفرع لحماية النزلاء وذويهم والعاملين بخدمة النزلاء.
، "الموارد البشرية" بنجران يكثف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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