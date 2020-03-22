، خبير تربوي: وزارة التعليم تعاملت باحترافية مع أزمة "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - سخرت خلالها إمكانياتها لتعويض أي فاقد تعليمي بعد تعليق الدراسة

أكد خبير تربوي أن وزارة التعليم تعاملت مع أزمة "كورونا" باحترافية سخرت خلالها إمكانياتها لتعويض أي فاقد تعليمي بعد تعليق الدراسة وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال الخبير التربوي حمود فايح العتيبي لـ"الخليج 365": لقد تعاملت وزارة التعليم مع أزمة كورونا من خلال عدة إجراءات احترازية وتعليمية وذلك بتعليق الدراسة وإبعاد الطلاب عن التجمعات المختلفة والمحافظة على سلامة الجميع في مختلف المراحل التعليمية.

وأضاف: ثم بعد ذلك تفعيل منظومة "التعليم عن بُعد" على مستوى التعليم الأساسي وعبر المنصات الافتراضية الدراسية وعدم إيقاف مسيرة التعليم وهو ما حقق نتائج مهمة على صعيد إكمال المناهج للطلاب وتفعيل المنصات الافتراضية.

وتابع: ما يميز المملكة عن الكثير من الدول أنها كانت جاهزة لذلك، سواء من ناحية المحتوى أو من الناحية التقنية، وهي خطوة مهمة جداً لتفعيل مثل هذه التطبيقات والتحول من التعليم التقليدي إلى التعليم التقني بكل أبعاده المختلفة، وهذا النوع من التعليم يحمل مزايا كثيرة، أهمها المرونة والفعالية في التعلم، وتوفير فرصة التعليم للجميع على مختلف مراحلها التعليمية، وتوفير الوقت والمال، وجودة المواد التعليمية.

واختتم: قد أبدعت وزارة التعليم بهذه الخطوة ووجدنا تجاوباً من الطلاب وأولياء أمورهم بشكل لم نتوقعه من قبل، صحيح يوجد بعض القصور في التقنية ولكن دائماً ننظر في الإيجابيات وكيف نتغلب على العقبات وكيفية معالجتها.