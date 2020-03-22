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نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارة أنجيلا ميركل ستخضع للحجر الصحي في منزلها؛ بعد أن التقت طبيباً تأكدت إصابته بفيروس كورونا.
وذكر المتحدث أن "ميركل " قررت عزل نفسها في منزلها على أن تخضع لاختبار الكشف عن الفيروس بشكل دوري في الأيام المقبلة.
وأضاف أن المستشارة ستؤدي مهامها الرسمية من منزلها.فيروس كورونا الجديد
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 09:25 PM
تؤدي مهامها من منزلهاالمستشارة الألمانية تعزل نفسها طوعياً بعد مخالطة طبيب مصاب بـ"كورونا"
نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارة أنجيلا ميركل ستخضع للحجر الصحي في منزلها؛ بعد أن التقت طبيباً تأكدت إصابته بفيروس كورونا.
وذكر المتحدث أن "ميركل " قررت عزل نفسها في منزلها على أن تخضع لاختبار الكشف عن الفيروس بشكل دوري في الأيام المقبلة.
وأضاف أن المستشارة ستؤدي مهامها الرسمية من منزلها.
، المستشارة الألمانية تعزل نفسها طوعياً بعد مخالطة طبيب مصاب بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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