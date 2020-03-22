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المستشارة الألمانية تعزل نفسها طوعياً بعد مخالطة طبيب مصاب بـ"كورونا"

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محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي مهامها من منزلها

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارة أنجيلا ميركل ستخضع للحجر الصحي في منزلها؛ بعد أن التقت طبيباً تأكدت إصابته بفيروس .

وذكر المتحدث أن "ميركل " قررت عزل نفسها في منزلها على أن تخضع لاختبار الكشف عن الفيروس بشكل دوري في الأيام المقبلة.

وأضاف أن المستشارة ستؤدي مهامها الرسمية من منزلها.فيروس كورونا الجديد

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 09:25 PM

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تؤدي مهامها من منزلها

المستشارة الألمانية تعزل نفسها طوعياً بعد مخالطة طبيب مصاب بـ"كورونا"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارة أنجيلا ميركل ستخضع للحجر الصحي في منزلها؛ بعد أن التقت طبيباً تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وذكر المتحدث أن "ميركل " قررت عزل نفسها في منزلها على أن تخضع لاختبار الكشف عن الفيروس بشكل دوري في الأيام المقبلة.

وأضاف أن المستشارة ستؤدي مهامها الرسمية من منزلها.

الكلمات المفتاحية

، المستشارة الألمانية تعزل نفسها طوعياً بعد مخالطة طبيب مصاب بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365

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