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أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم (الأحد) أنّ التجمعات في الأماكن العامة، التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشددت في مؤتمر صحافي على احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة"، مبينة أن المطاعم وصالونات الحلاقة ستغلق أبوابها.
وخاطبت "ميركل" سكان ألمانيا قائلاً: "من فضلكم شاركوا جميعاً في الالتزام بهذا الأمر. أظهروا تعقلاً وتعاطفاً".
وذكرت أن الشرطة ستراقب كيفية التقيد بهذه التعليمات ومن يخالف هذه التدابير سيواجه عقوبات.
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 09:24 PM
غلق المطاعم وصالونات الحلاقة"أظهروا تعقلاً".. ألمانيا تحظر التجمع في الأماكن العامة لأكثر من اثنين
أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم (الأحد) أنّ التجمعات في الأماكن العامة، التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشددت في مؤتمر صحافي على احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة"، مبينة أن المطاعم وصالونات الحلاقة ستغلق أبوابها.
وخاطبت "ميركل" سكان ألمانيا قائلاً: "من فضلكم شاركوا جميعاً في الالتزام بهذا الأمر. أظهروا تعقلاً وتعاطفاً".
وذكرت أن الشرطة ستراقب كيفية التقيد بهذه التعليمات ومن يخالف هذه التدابير سيواجه عقوبات.
، "أظهروا تعقلاً".. ألمانيا تحظر التجمع في الأماكن العامة لأكثر من اثنين ،
المصدر : الخليج 365
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