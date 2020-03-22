، كورونا يفرض الإغلاق الكامل على إقليم السند الباكستاني ،

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أعلن رئيس وزراء حكومة إقليم السند مراد علي شاه فرض الإغلاق الكامل في الإقليم لمدة 15 يومًا بدءًا من اليوم؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح مراد علي شاه في قراره أن الإغلاق الكامل يشمل إغلاق جميع المصالح الحكومية والعامة، والحظر على التجمع، ومنع عامة الشعب من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لتأمين المواد الغذائية والعلاج، أو لنقل المرضى إلى المستشفيات.
ويعد إقليم السند الأكثر تضررًا بفيروس كورونا؛ إذ ارتفعت فيه حالات الإصابة إلى 292 من إجمالي عدد المصابين في باكستان، الذي ارتفع إلى 646 حالة وفقًا للإحصاء الرسمي الصادر عن الحكومة الباكستانية اليوم.
ويأتي في المرتبة الثانية إقليم البنجاب بتسجيل 152 حالة، ثم إقليم بلوشستان بتسجيل 104 حالات، ثم إقليم خيبر بختونخواه بتسجيل 31 حالة، وإقليم جيلجيت بلتستان بتسجيل 55 حالة، ومنطقة العاصمة الفيدرالية إسلام أباد التي ارتفعت فيها حالات الإصابة إلى 11 حالة مؤكدة، مع تسجيل إصابة واحدة في إقليم كشمير الحرة.
وأشارت وسائل الإعلام الباكستانية إلى أن الشلل عم معظم أنحاء باكستان بسبب الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس القاتل؛ إذ قامت قوات الشرطة بإغلاق جميع الأسواق والمصالح العامة، وإلزام عامة الشعب بالحد من التجول غير الضروري، وأهمية التزام المنازل.فيروس كورونا الجديد
كورونا يفرض الإغلاق الكامل على إقليم السند الباكستانيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-22
أعلن رئيس وزراء حكومة إقليم السند مراد علي شاه فرض الإغلاق الكامل في الإقليم لمدة 15 يومًا بدءًا من اليوم؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح مراد علي شاه في قراره أن الإغلاق الكامل يشمل إغلاق جميع المصالح الحكومية والعامة، والحظر على التجمع، ومنع عامة الشعب من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لتأمين المواد الغذائية والعلاج، أو لنقل المرضى إلى المستشفيات.
ويعد إقليم السند الأكثر تضررًا بفيروس كورونا؛ إذ ارتفعت فيه حالات الإصابة إلى 292 من إجمالي عدد المصابين في باكستان، الذي ارتفع إلى 646 حالة وفقًا للإحصاء الرسمي الصادر عن الحكومة الباكستانية اليوم.
ويأتي في المرتبة الثانية إقليم البنجاب بتسجيل 152 حالة، ثم إقليم بلوشستان بتسجيل 104 حالات، ثم إقليم خيبر بختونخواه بتسجيل 31 حالة، وإقليم جيلجيت بلتستان بتسجيل 55 حالة، ومنطقة العاصمة الفيدرالية إسلام أباد التي ارتفعت فيها حالات الإصابة إلى 11 حالة مؤكدة، مع تسجيل إصابة واحدة في إقليم كشمير الحرة.
وأشارت وسائل الإعلام الباكستانية إلى أن الشلل عم معظم أنحاء باكستان بسبب الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس القاتل؛ إذ قامت قوات الشرطة بإغلاق جميع الأسواق والمصالح العامة، وإلزام عامة الشعب بالحد من التجول غير الضروري، وأهمية التزام المنازل.
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
09:13 PM
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
09:34 PM
للحد من انتشار الفيروس
أعلن رئيس وزراء حكومة إقليم السند مراد علي شاه فرض الإغلاق الكامل في الإقليم لمدة 15 يومًا بدءًا من اليوم؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح مراد علي شاه في قراره أن الإغلاق الكامل يشمل إغلاق جميع المصالح الحكومية والعامة، والحظر على التجمع، ومنع عامة الشعب من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لتأمين المواد الغذائية والعلاج، أو لنقل المرضى إلى المستشفيات.
ويعد إقليم السند الأكثر تضررًا بفيروس كورونا؛ إذ ارتفعت فيه حالات الإصابة إلى 292 من إجمالي عدد المصابين في باكستان، الذي ارتفع إلى 646 حالة وفقًا للإحصاء الرسمي الصادر عن الحكومة الباكستانية اليوم.
ويأتي في المرتبة الثانية إقليم البنجاب بتسجيل 152 حالة، ثم إقليم بلوشستان بتسجيل 104 حالات، ثم إقليم خيبر بختونخواه بتسجيل 31 حالة، وإقليم جيلجيت بلتستان بتسجيل 55 حالة، ومنطقة العاصمة الفيدرالية إسلام أباد التي ارتفعت فيها حالات الإصابة إلى 11 حالة مؤكدة، مع تسجيل إصابة واحدة في إقليم كشمير الحرة.
وأشارت وسائل الإعلام الباكستانية إلى أن الشلل عم معظم أنحاء باكستان بسبب الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس القاتل؛ إذ قامت قوات الشرطة بإغلاق جميع الأسواق والمصالح العامة، وإلزام عامة الشعب بالحد من التجول غير الضروري، وأهمية التزام المنازل.
، كورونا يفرض الإغلاق الكامل على إقليم السند الباكستاني ،
المصدر : الخليج 365
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