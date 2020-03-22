السعودية اليوم / الحكومة المغربية تصادق على تدابير للوقاية من فيروس كورونا



الرباط 27 رجب 1441 ه موافق 22 مارس 2020 م واس

صادقت الحكومة المغربية في جلسة استثنائية عقدها أعضاؤها اليوم على حزمة من التدابير الوقائية الخاصة بحالة الطوارئ الصحية للوقاية من فيروس

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه التدابير تشمل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة، أو بمجموع أرجاء البلاد عند الاقتضاء، والتدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تشمل أيضاً تشديد العقوبات والسجن لمخالفي الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.

//انتهى//

21:55ت م

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الرباط 27 رجب 1441 ه موافق 22 مارس 2020 م واسصادقت الحكومة المغربية في جلسة استثنائية عقدها أعضاؤها اليوم على حزمة من التدابير الوقائية الخاصة بحالة الطوارئ الصحية للوقاية من فيروس كورونا وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه التدابير تشمل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة، أو بمجموع أرجاء البلاد عند الاقتضاء، والتدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تشمل أيضاً تشديد العقوبات والسجن لمخالفي الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.//انتهى//21:55ت م0139

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