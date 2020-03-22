

برلين 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

حظرت الحكومة الألمانية التجمعات في الأماكن العامة والتي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم في مؤتمر صحفي إنه "يتوجب احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة" موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.

// انتهى //

21:38ت م

0138



برلين 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسحظرت الحكومة الألمانية التجمعات في الأماكن العامة والتي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم في مؤتمر صحفي إنه "يتوجب احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة" موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.// انتهى //21:38ت م0138

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تحظر التجمعات لأكثر من اثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.