السعودية اليوم / 13 حالة اشتباه بكورونا بمركز عزل الخرطوم وخروج 31



الخرطوم 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السودانية أن مجمل حالات الاشتباه بلغت (13) حالة بمركز العزل بولاية الخرطوم، فيما أخرج 31 من العزل بعد أن أثبتت الفحوصات سلامتهم .

وأشارت في بيان صحفى اليوم أن نسبة التبليغ الصفري بالمعابر 100%، مشيرة إلى أن عدد القادمين عبر مطار الخرطوم في 20 مارس الجاري ( 366 ) شخصاً وتمت متابعة (56 ) منهم بنسبة 15,3%.

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21:35ت م

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