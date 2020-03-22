السعودية اليوم / تأجيل تغيير القوات الأممية بدارفور بسبب كورونا



الخرطوم 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

أجلت السلطات السودانية والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة فى دارفور "يوناميد" تغيير القوات الأممية بولاية شمال دارفور غربى السودان في الوقت الراهن، بجانب تقييد حركتها داخل المدن ووسط المجتمعات لتفادي جائحة

وقال الأمين العام لحكومة ولاية شمال دارفور محمد إبراهيم عبد الكريم عقب اجتماع مع اليوناميد: "إنه تم الاتفاق على تقييد حركة القوات ومنع الازدحام من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وأفراد البعثة، مضيفا أن الأوضاع الصحية مستقرة بجميع المناطق ومعسكرات النازحين"، مؤكدًا عدم وجود أي حالة اشتباه بكورونا.

ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة وتجنب الازدحام والاهتمام بالنظافة وصحة البيئة لتجنب انتشار الوباء.

//انتهى//

20:39ت م

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الخرطوم 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأجلت السلطات السودانية والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة فى دارفور "يوناميد" تغيير القوات الأممية بولاية شمال دارفور غربى السودان في الوقت الراهن، بجانب تقييد حركتها داخل المدن ووسط المجتمعات لتفادي جائحة كورونا وقال الأمين العام لحكومة ولاية شمال دارفور محمد إبراهيم عبد الكريم عقب اجتماع مع اليوناميد: "إنه تم الاتفاق على تقييد حركة القوات ومنع الازدحام من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وأفراد البعثة، مضيفا أن الأوضاع الصحية مستقرة بجميع المناطق ومعسكرات النازحين"، مؤكدًا عدم وجود أي حالة اشتباه بكورونا.ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة وتجنب الازدحام والاهتمام بالنظافة وصحة البيئة لتجنب انتشار الوباء.//انتهى//20:39ت م0131

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