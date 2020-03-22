السعودية اليوم / خلية الأزمة الحكومية العراقية المكلفة بمنع انتشار فيروس "كورونا" تمدد حظر التجوال إلى السبت المقبل



بغداد 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

قررت خلية الأزمة الحكومية العراقية المكلفة بمنع انتشارفيروس "

واستثنت الخلية من قرار حظر التجوال الدوائر الأمنية والصحية والخدمية والدبلوماسيين والكوادر الإعلامية.

كما أفادت في بيان صحفي اليوم باستمرار تعليق الرحلات الجوية إلى مساء السبت المقبل, وإعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي, والاستمرار بتعطيل دوام المؤسسات التعليمية والتربوية إلى التاريخ ذاته.

وقررت الطلب من وزارة المالية بتحويل مبلغ 50 مليون دولار من تخصيصات وزارة الصحة لاستخدامها في شراء مستلزمات الوقاية من فايروس "كورونا" والعلاج منه, ووقف استقطاعات القروض على موظفي الدولة وإعادتها عند تحسن الوضع.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في بيان صحفي اليوم عن ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس " كورونا" إلى 233 حالة بعد تسجيل 19 إصابة جديدة, موزعة على محافظات بغداد والنجف وكربلاء والمثنى وأربيل والسليمانية،

// انتهى//

20:31ت م

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بغداد 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسقررت خلية الأزمة الحكومية العراقية المكلفة بمنع انتشارفيروس " كورونا ", تمديد حظرالتجوال, وتعطيل الدوام في الدوائر الحكومية كافة حتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم السبت المقبل.واستثنت الخلية من قرار حظر التجوال الدوائر الأمنية والصحية والخدمية والدبلوماسيين والكوادر الإعلامية.كما أفادت في بيان صحفي اليوم باستمرار تعليق الرحلات الجوية إلى مساء السبت المقبل, وإعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي, والاستمرار بتعطيل دوام المؤسسات التعليمية والتربوية إلى التاريخ ذاته.وقررت الطلب من وزارة المالية بتحويل مبلغ 50 مليون دولار من تخصيصات وزارة الصحة لاستخدامها في شراء مستلزمات الوقاية من فايروس "كورونا" والعلاج منه, ووقف استقطاعات القروض على موظفي الدولة وإعادتها عند تحسن الوضع.وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في بيان صحفي اليوم عن ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس " كورونا" إلى 233 حالة بعد تسجيل 19 إصابة جديدة, موزعة على محافظات بغداد والنجف وكربلاء والمثنى وأربيل والسليمانية،// انتهى//20:31ت م0130

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