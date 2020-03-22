السعودية اليوم / الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 17 شخص



الجزائر 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس

وقال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، في مؤتمر صحفي أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة من بينها 8 بمحافظة البليدة وحالتين بكل من بجاية وخنشلة، عند مغتربين في فرنسا يبلغان من العمر 82 و85 عاما على التوالي، مشيرا أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 201 حالة منها 110 بالبليدة.

وأضاف ان متوسط العمر للوفيات هو 67 عاما وكلها كانت تعاني من أمراض مزمنة.

وأوضح بأن 23 حالة تماثلت للشفاء وغادر أصحابها المستشفيات في حين تم تسجيل 340 حالة مشتبه بها في انتظار نتائج التحاليل المخبرية.

//انتهى//

20:18ت م

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الجزائر 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 17 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين اليوم.وقال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، في مؤتمر صحفي أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة من بينها 8 بمحافظة البليدة وحالتين بكل من بجاية وخنشلة، عند مغتربين في فرنسا يبلغان من العمر 82 و85 عاما على التوالي، مشيرا أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 201 حالة منها 110 بالبليدة.وأضاف ان متوسط العمر للوفيات هو 67 عاما وكلها كانت تعاني من أمراض مزمنة.وأوضح بأن 23 حالة تماثلت للشفاء وغادر أصحابها المستشفيات في حين تم تسجيل 340 حالة مشتبه بها في انتظار نتائج التحاليل المخبرية.//انتهى//20:18ت م0129

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