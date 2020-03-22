8 تطبيقات ذكية تلبي احتياجاتك أثناء الحجر المنزلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتم انتشار فيروس "كورونا" المستجد البقاء في المنزل كإجراء احترازي يضمن صحة وسلامة الأفراد والمجتمع، ولتلبية احتياجاتك دون مغادرة المنزل توفر لك التكنولوجيا في دبي عدة تطبيقات ذكية تساعدك في ذلك.

بنك دبي الإسلامي يدعم عملاءه لمواجهة كورونا

تطبيقات "كارفور" و"تعاونية الاتحاد" وهما من أكبر سلاسل "هايبر ماركت" و"سوبر ماركت" في العالم، لذلك يمكن عادة العثور على كل ما تحتاج إليه.

Advertisements

ومن بين التطبيقات صيدليات "لايف" حيث يمكنك طلب أي منتجات طبية أو صيدلانية من خلال التطبيق لتوصيل الأدوية المطلوبة إلى باب منزلك.

يعد تطبيق "كفو" أول تطبيق لتوصيل الوقود بحسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضمن تزويد سيارتك بالوقود في أي وقت وأي مكان.

أما تطبيق "زوماتو" الشهير لتوصيل الطعام فهو يوفر معلومات عن المطاعم، إضافة إلى قوائم الطعام وآراء العملاء.